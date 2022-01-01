شاهد .. تعرف على حكايات أزواج نبيلة عبيد : أحدهما رماها بكوب ماء على وجهها وثلاثة آخرين صنعوا نجوميتها ..؟ تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر تعرف على حكايات أزواج نبيلة عبيد : أحدهما رماها بكوب ماء على وجهها وثلاثة آخرين صنعوا نجوميتها ..؟ تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

ولدت الفنانة نبيلة محمد أحمد عبيد عام 1954، وعشقت الفن منذ طفولتها من خلال ذهابها لمشاهدة الافلام في سينما شبرا.



بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال فيلم "ما فيش تفاهم" وهو الفيلم الوحيد الذي قدمته بدون علم عائلتها وجسدت من خلاله دور كومبارس صامت.

قدمت أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال فيلم "رابعة العدوية"، ثم توالت أعمالها ومنها فيلم "الراقصة والطبال" و"كشف المستور" و"الراقصة والسياسي" و"درب البرابر"، وغيرها من الافلام الناجحة.



وفي الدرامة شاركت في عدد من المسلسلات وأشهرها، العمة نور، البوابة الثانية، كيد النسا 2، البوابة الثانية، سكر زيادة، بالإضافة إلى العديد من الاعمال المسرحية والاذاعية.



وكشفت نجمة مصر أن ثلاث أشخاص صنعوا نجوميتها وتدين لهم بالفضل في مشوارها الفني وذلك من خلال مشهداً من فيلم "ولا يزال التحقيق مستمراً"

نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" قائلة: "الفيلم قصة الأديب إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وإخراج أشرف فهمي.. الثلاثة مشيت معهم درب كبير في مشوار النجاح".

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات أولهم من المخرج عاطف سالم رغم الفارق العمري الكبير بينهما، واعترفت في عدد من اللقاءات التلفزيونية بأن زواجها منه كان مصلحة لتحقق أحلامها في التمثيل، موضحة أنه كان يعاملها بقسوة وكشفت عن شجار بينهما قام فيه برمي كوب ماء في وجهها وحدث الطلاق بعد زواج استمر لمدة أربعة سنوات.



وتزوجت للمرة الثانية سراً من المخرج أشرف فهمي وانفصلا سريعاً ولكن الفنانة جالا فهمي ابنة المخرج أشرف فهمي نفت تلك الزيجة، بينما الزواج الثالث والرابع في حياتها كان سراً أيضاً من شخصيات عربية.



تزوجت للمرة الخامسة من الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، واستمر الزواج 9 سنوات إلا أن الباز نفى زواجه منها في بيان رسمي ما جعلها ترد وتؤكد أن زواجه منه لم يكن سرياً.



وترددت شائعات بأن نبيلة عبيد على علاقة بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وانتشرت الشائعة كسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكنها نفت ما ذكر على بعض صفحات المواقع الإلكترونية حول علاقتها بالعادلي.

واستغربت ما تم تداوله من شائعات تربطها بـ "حبيب العادلي" وتصريحات نسبت إلى الفنانة مريم فخر الدين قالت فيها إن نبيلة عبيد كانت تتمنى الزواج بوزير الداخلية السابق، مؤكدة أنها لم ترى العادلي مطلقاً كما أنها لم تشاهده ولو صدفة في اي مناسبة سواء عامة أو خاصة طوال حياتها.



وكشفت "نبيلة" عن الوصية الأخيرة في حياتها والتي تركتها لعائلتها وجاءت مفادها بعدم تقديم أي عمل فني بعد وفاتها لأنها لا تقتنع بأعمال السيرة الذاتية للفنان،

رفضت الإنجاب أو أن تكون أماً مثالية واختارت أن تكون فنانة ناجحة وهو القرار الذي أغضب والدتها لكنها استسلمت لما قررته في النهاية ولكنها رحلت وهي غاضبة عنها.