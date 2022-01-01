شاهد .. رقم خيالي يفوق كل التوقعات .. لن تصدق كم تبلغ ثروة فيفي عبده والمفاجأة في عدد زيجاتها ؟ واسمها الحقيقي سيصدمك للغاية؟

انت الان تتابع خبر رقم خيالي يفوق كل التوقعات .. لن تصدق كم تبلغ ثروة فيفي عبده والمفاجأة في عدد زيجاتها ؟ واسمها الحقيقي سيصدمك للغاية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

فيفي عبده راقصة وممثلة من مواليد محافظة المنوفية، والدها ضابط. بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.



من مسرحيتها (شباب امرأة) عام 1979، وفي التلفزيون مثلت العديد من المسلسلات مثل (الآنسه كاف) و(الحقيقة والسراب).

حاليًا هي متزوجة من رجل الأعمال الآردني محمد الديرادي، وأنجبت ابنتها الصغرى هنادي.

تزوجت النجمة فيفي عبده 6 مرات، وكان أول زيجة لها من رجل أعمال سعودي، وسرعان ما حدث الانفصال، وقامت بعده بالزواج عدة مرات.



يعتبر إجمالي حجم ثروة الفنانة فيفي عبده 50 مليون دولار، وهذا وفقا لإحصائيات موقع.