شاهد .. الفنانة ياسمين صبري.. تخرج عن صمتها وتقهر (هيفاء وهبي) وتحقق أمنية زوجها أحمد أبو هشيمة التي لطالما تمناها ؟صورة

انت الان تتابع خبر الفنانة ياسمين صبري.. تخرج عن صمتها وتقهر (هيفاء وهبي) وتحقق أمنية زوجها أحمد أبو هشيمة التي لطالما تمناها ؟صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

اعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول ما نشرته الفنانة ياسمين صبري مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها من إحدى المطاعم.



وبدت ياسمين في الصور بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان مكشوف الأكمام بنقشة " النمر " والذي أظهرها بمنظر فاتن ومثير كعادتها.

تفاعل جمهورها ومحبيها على الصور عبر خاصية التعليقات والاعجابات ومن ضمن التعليقات جاء موضوع الفستان النمر كما يحبه زوجها أحمد ابو هشيمة ، حيث انهالت التعليقات الساخرة التي ربطت نشرها صورها بفستان نمري مع حب زوجها لهذه النقشة.



حيث اشتهر احمد ابو هشيمة لعشقه لللباس النمري اي الفساتين التي تحتوي نقشات نمرية ، حيث ظهرت زوجاته الثلاثة السابقة بإطلالات مماثلة لبعضهم البعض وأخرهم الفنانة ياسمين صبري.

يا سمين صبري، هل زواجها من رجل الأعمال ابو هشيمة سوف يغير مصيرها الفني؟ وماذا كان قرارها بهذا الخصوص، هناك العديد من التساؤلات وخاصة جمهورها، سوف نذكر تفاصيل القرار من خلال مقالتنا هذه تابعوا القراءة..



الفنانة ياسمين صبري، في طريقها الي اعتزال الفن والتفرغ التام للاهتمام بزوجها رجل الأعمال احمد ابو هشيمة، حيث ان هذا الامر رد عليه بالرفض من قبل الفنانه هيفاء وهبي، وقيال انه كان سبب انفصال هيفاء وهبي عن احمد ابو هشيمة.

ولكن لم يثبت صحت ظنونهم الي الان لانه لم يوجد اي تصريح فعلي من الفنانة ياسمين صبري، وقال احمد ابو هشيمة مبرراً سبب تغيب زوجته في رمضان الماضي عن الساحة الفني

ولاغيا كل شكوك الاعتزال قائلاً: "لم أكن سبب في غياب زوجتي في رمضان هذا العام، لقد تزوجنا تزامن مع انتهائها للتو من تصوير مسلسل فرصة ثانية".



وايضاً اضاف احمد ابو هشيمة قائلاً: "قد يكون غيابها هذا العام فقط، ولكن من المؤكد انها ستعود بأعمال جميلة وراقية كما عودتكم دائماً".

سبب انفصال احمد ابو هشيمة عن الفنانه هيفاء وهبي، هو اختلاف وجهات النظر بينهما وكثرة السفريات بحكم عملها وانشغال كل منهما في اعماله الخاصة.