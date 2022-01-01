شاهد .. تضج انوثة وجمال .. اتفرج نجمة ذا فويس كيدز (هيا حازم) .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد مرور 6 سنوات

انت الان تتابع خبر تضج انوثة وجمال .. اتفرج نجمة ذا فويس كيدز (هيا حازم) .. لن تصدق كيف أصبح شكلها بعد مرور 6 سنوات والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لإحدى مشتركات برنامج دا فويس كيدز” هيا حازم التى أطلت بفستان عروس مما تسبب في جدل كبير، لأنه لم يمر سوى 6 سنوات فقط على عرض البرنامج.

وخطفت هيا الأنظار بجمالها والتغيير الجذري بملامحها بعد مرور سنوات على مشاركتها في برنامج المواهب ذا فويز كيدز”. الامر الذي أثار تساؤل الجمهور عن حقيقة زواجها خصوصا أنها مازالت صغيرة على الزواج فهي تبلغ من العمر 19 عامًا على أقصى تقدير.

إلا أنه بعد التدقيق في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر “إنستجرام” والذي يتابعه ما يقارب 301 ألف مشترك اتضح أن هيا اتجهت نحو عالم الموضة والأزياء مستغلة جمال ملامحها وقوامها الممشوق .