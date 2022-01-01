شاهد .. بإطلالة جريئة .. شمس الكويتية ترتدي الحجاب و تُظهر صدرها في إطلالة خادشة للحياء فجرت غضباً واسعاً !!

انت الان تتابع خبر بإطلالة جريئة .. شمس الكويتية ترتدي الحجاب و تُظهر صدرها في إطلالة خادشة للحياء فجرت غضباً واسعاً !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بفستان باللون الأسود وهي تضع المكياج الخفيف على وجهها.

أثارت شمس الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال الرسالة التي وجهتها لأحد الأشخاص من خلال تعليقها على المنشور ذاته قائلة: ” عاشرت بعض الناس مثل بيت البدو يبنونه العصر والصبح يتهدم”.

وعلق الجمهور على الصورة معبرين عن إعجابهم بإطلالتها المتألقة التي اعتادوا عليها.

يذكر أن شمس الكويتية نشرت مؤخرا مقطع الفيديو ظهرت فيه وهي تستدير حول نفسها وتستعرض جسمها الذي بدا مختلفا تمام، حيث لاحظ المتابعون أن شمس قد غيرت شيئء ما بشكلها حيث ظهرت ومؤخرتها أكبر بشكل جدا ملحوظ.