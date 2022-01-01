شاهد .. سر غير متوقع .. فضيحة جعلت الفنانة سهير رمزي تتزوج أكثر من 11 رجلا .. وما فعلته مع زوجها الرابع لا يصدق!

انت الان تتابع خبر سر غير متوقع .. فضيحة جعلت الفنانة سهير رمزي تتزوج أكثر من 11 رجلا .. وما فعلته مع زوجها الرابع لا يصدق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة سهير رمزى من الفنانات اللواتي اشتهروا بادوار الإغراء لما قامت به من تمثيل لأدوار سينمائية جريئة.

وورصت الفنانة سهير التمثيل من والدتها الفنانة الراحلة درية أحمد والتي بدأ أول ظهور لها في حين كان عمرها لا يتجاوز السادسة أي حينما ظهرت فى فيلم صحيفة سوابق عام 1956 وبعدها توقفت عن العمل الفني.

بعد ذلك عادت سهير رمزي من خلال فيلم البنات والصيف وقد عملت سهير رمزي مضيفة جوية وبعدها عارضة أزياء ثم عملت في السينما من خلال فيلم الناس الى جوه وفى عام 1969 في فيلم ميرامار وانطلقت بعدها لأدوار البطولة .

ارتدت سهير رمزي الحجاب واعتزلت الفن عام 1993 وبعدها قررت العودة للتمثيل بحجابها فى مسلسل حبيب الروح عام 2006.