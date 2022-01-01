شاهد .. تعرف على حكاية الضابط الوسيم الذي تزوج الفنانتين ..سهير رمزي وميرفت أمين وأحب يسرا وتمنى الزواج منها !؟

انت الان تتابع خبر تعرف على حكاية الضابط الوسيم الذي تزوج الفنانتين ..سهير رمزي وميرفت أمين وأحب يسرا وتمنى الزواج منها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 09:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

هذا الفنان المصري المشهور ولد في 25 مارس سنة 1956م بالقاهرة حصل على شهادة ليسانس حقوق جامعة عين شمس وقد إنطلاقته الفنية في منتصف السبيعينات وقد اشتهر بأداء دور الضابط في السينما والتلفزيون كان أول ظهور فني له عام 1977 .



الفنان حسين الشريف، يعد من أبرز وأشهر الفنانين المصريين الذين قدموا شخصية الضابط، وحقق من خلاله شهرة كبيرة والتي جعلت كل المخرجين والمنتجين وصناع الأفلام،

تستعين به فى عدة أعمال في السينمائية وفي المسلسلات التي وصلت لـ 60 عمل ، في حقبة الثمانينات والتسعينات .

وكشف الفنان حسين الشريف ، خلال تصريحات إعلامية ، عن أسباب غيابه عن الساحة الفنّية نحو ثماني سنوات، قائلًا: المُخرجين اللي كنت شغال معاهم، بِعدوا عن الساحة هم كمان،

والأجيال الجديدة الموجودة في المجال متعرفناش حقيقة اعتزال حسين الشريف للفن

ونفى الشريف ، ما يُشـاع بشأن اعتزاله الفن، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عـارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنّ سيعود للبلاتوه وللتمثيل مرة أخرى حال وجود عرض فني مُناسب ، مٌشيراً إلى أنه انتقل إلى مرسى مطروح منذ سنواتٍ قليلة، بعد قلة العروض الفنّية .



وتابع الفنان المصري حسين الشريف، أنا من عشاق مطروح .. بحب مطروح من سنوات طويلة وناسها حلوين .. فيها هدوء عكس القاهرة، التي لم يعد لي شغل فيها ، متابعًا: جيت وفتحت محل بقالة صغير هنا وبقضي فيه أغلب وقتي.

وأوضح الفنان حسين الشريف أنه لا يوجد فنان يتواصل معه منذ غيابه عن الساحة الفنّية، وكذلك مجلس نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، قائلًا: محدش بيسأل عليا..

والنقابة من ساعة ما طلعت على المعاش، مفيش تواصل معايا خالص، وبأخد المعاش عن طريق البنك، مفيش أي نشاط من ناحية النقابة بالنسبة ليا خالص.



وأعرب الفنان حسين الشريف عن آماله بالعودة إلى الساحة الفنية في أقرب وقت، بعمل يتناسب مع تاريخه وجمهوره، إذ أنه مُرتبط بالمجال منذ سنواتٍ طوال.

كانت بداية مسيرته الفنّية في فترة السبعينيات وتحديدا عام 1975، حيث قدم دور في مسلسل الشاطئ المهــجور. توالت أعماله بعدها في السينما والمسرح والتليفزيون، جسد دور ضابط الشرطة في الكثير من الأعمال بدأها عام 1976 بفيلم وجها لوجه.



بعدها قدم أدوارا في أفلام هامة منها: العفاريت، موعد على العشاء، لن أغفر أبدا، أنا المجـنون، المشـبوه، سواق الأتوبيس، على باب الوزير، تجيبها كده تجيلها كده هي كده.

ويعد المخرج الراحل “حسن الإمام” هو الرجل الأول والذي له الفضل في تقديمه إلى السينما من خلال الفيلم الشهير “وبالوالدين إحسانا” مع الراحل فريد شوقى وسهير رمزى وسمير صبرى.