شاهد .. جمال يفوق الوصف ويصعب على العقل تصديقه .. ابنة جورج قرداحي تطل بأناقة شديدة في أول ظهور لها !! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر جمال يفوق الوصف ويصعب على العقل تصديقه .. ابنة جورج قرداحي تطل بأناقة شديدة في أول ظهور لها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي في غالبية الدول العربية، وذلك على إثر تصريحاته الأخيرة التي أشعلت خلافات دبلوماسية بين السعودية، ولبنان.

وكان جورج قرداحي، قد أدلى بتصريحات خلال مشاركته في برنامج "برلمان شعب" عن حرب اليمن، واصفًا هذه الحرب بالعبثية، وأن السعودية، والإمارات، تخوض اعتداءً على اليمن، والحوثيين، وأن الأخيرة تدافع عن نفسها.

ودفعت هذه التصريحات كل من السعودية، والإمارات والبحرين والكويت سحب سفرائها من لبنان؛ احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي الأخيرة.

من هم أبناء جورج قرداحي وزوجته؟

ويتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا عن عائلة جورج قرداحي، المتمثلة بزوجته، وأبنائه، وبناته، في ظل وجود أصوات تتحدث عن أن أحد بناته تعمل في قناة mbc السعوديّة، والتي اشتعلت غضبا من تصريحات والدها. وفق أراجيك.من هم أبناء جورج قرداحي وزوجته؟

ويعتبر جورج قرداحي متزوج من إيدا قرداحي، وله ثلاثة أبناء هم باميلا قرداحي وجبريل قرداحي وباتريشيا قرداحي.

من هي باميلا قرداحي ابنة جورج قرداحي؟

وتعمل مديرة أولى للعلامات التجارية الإقليمية "The Kooples" ،"Sandro" ،"Maje" ،"Claudie Pierlot" في "مجموعة ماجد الفطيم" منذ سبتمبر (أيلول) 2014.كما عملت باميلا قرداحي في "مجموعة الطاير" بين عامي 2011 و2014، كما شغلت منصب المديرة العامة لـ"مجموعة سيمفوني ستايل" في الإمارات بين عامي 2008 و2011، ومديرة العلامة التجارية في شركة "RSH" في الولايات المتحدة الأميركية بين 2003 و2008. وفق موقع من هم.

من هي باتريشيا قرداحي ابنة جورج قرداحي؟

تعمل باتريسيا قرداحي في مجموعة MBC الأكاديمية في منصب رفيع. حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسمها مؤخرًا في ظل أنها تعمل في إحدى القنوات التابعة للمملكة السعودية، في ظل الأزمة الدبلوماسية مع لبنان بعد تصريحات والدها جورج قرداحي عن حرب اليمن.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "ابنة جورج قرداحي الثانية تعمل في دبي في مجموعة الطاير جروب .. وأبوها يعتبر الإمارات دولة معتدية على اليمن و تشترك في حرب عبثية".

وقال آخر: "باتريسيا إبنة #جورج_قرداحي لا تزال تعمل في قناة #mbc في منصب مدير التسويق في #MBC_Academy وكم من باتريسيا وجورج وطوني يعملون هناك!!