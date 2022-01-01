شاهد .. كيوم ولدتها امها: عارضة الأزياء ديمي روز ..تتجاوز المحظور وتظهر مفاتنها بدون ملابس تماماً..وتفجر جنون الجمهور؟

انت الان تتابع خبر كيوم ولدتها امها: عارضة الأزياء ديمي روز ..تتجاوز المحظور وتظهر مفاتنها بدون ملابس تماماً..وتفجر جنون الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء الشهيرة ​ديمي روز​ صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، من أحدث جلسة تصوير قامت بها،

وظهرت فيها عارية تماماً لا ترتدي أي قطعة قماش، ما اثار الجدل، خصوصاً ان جلسة التصوير من أجواء العيد، حسب قولها.



ومن المتوقع أن يتم حذف هذه الصورة من قبل موقع "انستغرام"، الذي لا يحبذ نشر مضمون جنسي فاضح إلى هذا الحد،

خصوصاً أن هناك أطفالاً وأشخاصاً تحت سن الرشد يستخدمون هذا الموقع، ولا يجب أن يروا هذا المضمون.