شاهد .. كأنها ملاك من الجنه: اتفرج معتصم النهار مع والدتة الشقراء التي خطفت الأنظار وسحرت الجماهير . اجمل امرأة في الكره الارضيه؟!

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 04:30 مساءً | (مايا)

في الوطن العربي بعد دوره في مسلسل “خمس ونص” الذي جمعه مع النجمين قصي خولي ونادين نجيم.

اليوم، نشر الصورة الأولى مع والدته التي ربته وتعبت عليه وكانت له السند في كل الصعوبات التي مر بها، ولم تقف بوجه أحلامه.

معتصم لا يشبه والدته أبدًا ولكل منهما جماله الخاص، وتتواجد معه في لبنان، ذلك لأنه منشغل بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “ما فيي” بعد النجاح المحدود للجزء الأول الذي عرض العام الماضي.