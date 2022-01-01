شاهد .. مفاجاة فنية كبيرة: زواج نجمة الرقص الشرقي صافيناز من محمود الليثي يشعل مواقع التواصل وتتصدر التريند..لن تصدق ماذا حدث؟

انت الان تتابع خبر مفاجاة فنية كبيرة: زواج نجمة الرقص الشرقي صافيناز من محمود الليثي يشعل مواقع التواصل وتتصدر التريند..لن تصدق ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار زواج نجمة الرقص الشرقي صافيناز من محمود الليثي وتحدث المطرب الشعبي محمود الليثي،

عن مطربي المهرجانات الشعبية، مؤكدا أن الدولة لا تمنع المطربين ولكنها تمنع الألفاظ الخارجة والتصرفات الغير لائقة.

وتحدث خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس عن النجم محمد رمضان،

قائلا إنه من أكثر النجوم مصداقية على الشاشة فى التمثيل وهو ناجح، فهو يصدقه كمتفرج فهو بالنسبة له قيمة، مؤكدا أنه ناجح في غناء المهرجانات ومش هنعرف نغطي نجاحه.



عن شائعات شربه للخمور، أكد أنه من المستحيل أن يصدق أحد ذلك عنه مضيفا:عمري ما شربت سيجارة ولا قعدت فى كافيه.

وعن شائعة زواجه من الراقصة صافيناز قال: متجوزتش صافينار ومراتي عندي بالدنيا وهنفضل مع بعض لحد باب القبر،

مضيفا: في ناس بتحب الهري ولكن أنا مش بحب اسمع كلام لا حلوة ولا وحشة، لأني لو قعدت أسمع الناس هيعطلوني.