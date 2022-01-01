شاهد .. بحزن شديد: ماهو سر الصراخ الهستيري للفنان المصري الكبير ..نجاح الموجي.. لحظة وفاته ؟ تفاصيل مؤلمة تكشف لأول مرة

انت الان تتابع خبر بحزن شديد: ماهو سر الصراخ الهستيري للفنان المصري الكبير ..نجاح الموجي.. لحظة وفاته ؟ تفاصيل مؤلمة تكشف لأول مرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي )

الفنان المصري القدير نجاح الموجي الذي أثرى شاشتي التلفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيراً خاصة عند الجمهور

الذي أصبح يردد أقواله حتى بعد وفاته مما يدل علي قوة هذا الفنان وموهبته الكبيرة التي أبدع من خلالها .

من هو نجاح الموجي

ولد الفنان الكبير صاحب الكثير من الأعمال الرائعة “عبدالمعطي الموجي” يوم 11 يونيو 1945 في قرية “ميت الكرماء” التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية،

حرص الفنان الموجي طيلة حياته أن يتعلم فتعلم حتى حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية،

ولم يترك الموجي وظيفته في هذا المجال نهائياً إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة في عمله.

وبالإضافة إلى ذلك حاول الموجي كثيراً التقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية عدة مرات ولكنه لم يلتحق به،

كان قد بدأ الفنان القدير الموجي حياته الفنية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح وذلك في أواخر الستينات،

بعدما أسند إليه المخرج الكبير الراحل “محمد سالم والفنان جورج سيدهم” دورًا هامًّا في مسرحية تقام حينها تدعي “فندق الأشغال الشاقة”

عام 1969 فقدمها الموجي ونجح فيها نجاحاً كبيراً حينها وخطف الأنظار، كما قدم قرابة 170 عملا خلال حياته الفنية وكان آخر أعماله مسلسل “في بيتنا كنز” وعرض هذا المسلسل بعد وفاته.

حضور كبير للموجي على السوشيال رغم وفاته من سنوات عديدة ظهر مؤخراً على بعض مواقع التواصل الإجتماعي حضور بقوة للفنان القدير الراحل عبد المعطي الموجي على السوشيال

ميديا، رغم أنه قد مر على وفاته أكثر من 22 عاماً إلا أنه ما زال حاضراً على السوشيال ميديا ليس فقط بإفيهاته التي قدمها خلال أعماله الفنية، ولكن أيضاً باسم الشخصيات التى شهر بها مثل “الهرم” في فيلم الكيت كات،

والدليل على ذلك أنه يوجد هناك عدة صفحات موجودة على الفيس بوك وحسابات على تويتر تعرف باسم هرم وصورة نجاح الموجي الذي إشتهر بها أيضاً.