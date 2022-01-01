شاهد .. وقاحة غير معهودة هيفاء وهبي تغلب رولا يموت بفيديو رقص فاضح .. والأخيرة مصدومة !!

انت الان تتابع خبر وقاحة غير معهودة هيفاء وهبي تغلب رولا يموت بفيديو رقص فاضح .. والأخيرة مصدومة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مقطع فيديو ظهرت فيه وهى ترقص فيه وسط جمهورها من أحدث حفلاتها بالساحل الشمالى، مرتدية بنطلون لامع، وفوقه قميصه ربطته عقدة عند البطن وتركته مفتوحا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

يذكر أن هيفاء أحيت حفلا مؤخرا في مصر في 26 أغسطس في مدينة العلمين، وصعدت هيفاء وهبي لمسرح الحفل على أغنية «واحشني» وغنت «ما تيجي نرقص» و«شاغلة كل الناس».. وغيرها من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني.

حيث قال أحد الجمهور أن الفنانة هيفاء غلبت الاخت غير الشقيقة لها رولا يموت