شاهد .. ظهور ساحر. صورة نادرة لــ أبو هشيمة برفقة زوجته السعودية في حفل زفافهما والجمهور يصنفها بالأجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي !

انت الان تتابع خبر ظهور ساحر. صورة نادرة لــ أبو هشيمة برفقة زوجته السعودية في حفل زفافهما والجمهور يصنفها بالأجمل من ياسمين صبري وهيفاء وهبي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعاد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور لحفل زفاف ابو هشيمة من زوجته الشيخة السعودية.

وذلك بعد ظهورها الساحرة في عقد قران الفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الاعمال أحمد ابوا هشيمة.

ووسط صور الإحتفال العائلي برزت صورتها بظهورها الاأنيقة ورزينة لفتت الأنظار وجمالها وأناقتها الشديدة وحسن اختيارها لفستانها.

وكانت الشيخة «يسرا الفاسي»، برفقة زوجة المستشار بالمحكمة الاقتصادية «طارق أبو هشيمة»، شقيق العريس أحمد أبو هشيمة.

ويسرا الفاسي هي نجلة رجل الأعمال السعودي الشهير شمس الدين الفاسي، وسيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقة الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

الأميرة الراحلة هند الفاسي، وزوجها الأمير تركي بن العزيزتوفيت الأميرة هند عام 2010،و احتفلت أسرتها في حفل صاخب بزواج شقيقتها يسرا على طارق أبو هشيمة، وكيل النائب العام آنذاك، وكان ذلك بحضور لافت للفنانة هيفاء وهبي التي كانت زوجة أحمد أبو هشيمة حينها، ومنذ ذلك الحين يحرص الزوجين على حضور المناسبات الإجتماعية سويا.