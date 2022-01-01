شاهد .. فاجعة هزت قلوب الاردنيين واحزنتهم : نجم طيور الجنة ..لوليد مقداد ..ينهال بالضرب على شقيقه عصومي والسبب لا يصدق ؟( اتفرج الفيديو )

انت الان تتابع خبر فاجعة هزت قلوب الاردنيين واحزنتهم : نجم طيور الجنة ..لوليد مقداد ..ينهال بالضرب على شقيقه عصومي والسبب لا يصدق ؟( اتفرج الفيديو ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/01 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، ما حدث بين الوليد مقداد واخاه المعتصم عصومي أمام العلن بعد الزفاف الأسطوري.



حيث فقد الوليد مقداد عقلة تماماً وانهال بالضرب على شقيقه المعتصم عصومي أمام العلن لسبب صاعق ولا يصدق،

لا بل وضرب أيضًا مرافقه، ممّا أثار جدلًا كبيرًا بين المتابعيد وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب.

ونشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ مشهد تمثيلي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي جمعه بشقيقه ​معتصم المقداد​ كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.



ويظهر في الفيلم “أطرش بالدبة” والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال الوليد عليه بالضرب هو ومرافقه.

وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين الذين إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.