اخبار الخليج / اخبار اليمن

متع عينك .. عروسة تنافس راقصة شهيرة بوصلة رقص مجنونة والعريس قاعد يتفرج

0 نشر
0 تبليغ

بيروت - ثريا شاهين - أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

أشعلت الراقصة جوهرة، مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها مقطع الفيديو على حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، مقطع فيديو أثناء إحيائها فرحًا، وتفاعل العروسة معها.

وأثار مقطع الفيديو ضجة بسبب تفاعل العروس بشكل قوي ورقصها والاندماج مع “جوهرة”، وذلك على أنغام أغنية “أنا مش هفيّة” للمطرب الشعبي أحمد شيبة.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا