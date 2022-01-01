النووي وصل – مرات احمد الفيشاوي بتنافس لورديانة على الرقص البلدي

بيروت - ثريا شاهين - نشر الفنان احمد الفيشاوي، صورة له برفقة زوجته ندى الكامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت زوجة الفنان احمد الفيشاوى، بإطلالة مثيرة مرتدية فستانا جريئا يبرز قوامها الرشيق الكيرفى، واتسم الفستان بالستايل الهادئ الذي يتسم باللون الاسود فوق الركبة .

وتركت شعرها الأحمر منسدلًا على كتفيها، ووضعت الماكياج الخفيف والهادئ .

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق بعضهم قائلا :”احلى كيرفى”.

وأعاد الفنان أحمد الفيشاوي، إلى الأذهان من جديد أحداث وجوده على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي قبل الماضي، حيث ظهر هو وزوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ليخطفا الأنظار إليهما.