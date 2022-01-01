شاهد .. ملابس جورجينا حبيبة رونالدو تسقط أثناء التصوير بشكل صارخ .. وظهور صدرها بكل وضوح أمام الكاميرات !!

انت الان تتابع خبر ملابس جورجينا حبيبة رونالدو تسقط أثناء التصوير بشكل صارخ .. وظهور صدرها بكل وضوح أمام الكاميرات !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز حبيبة نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة غريبة تعرضت لها.وفي التفاصيل سقط جزء من ملابس الفنانة الاستعراضية أثناء تصوير أحد الإعلانات الخاصة بالمكياج، وذلك بشكل عفويو برز صدرها.

وتفاعل الناشطون مع اللقطة التي نشرتها جورجينا عبر حسابها الرسمي على انستقرام الذي يتابعه نحو 29 مليون شخص، بردود مختلفة.

حيث تناقل الكثير الخبر مرفقين مع عبارات السخرية، في حين ركز آخرون على "حجم صدر" جورجينا الذي اعتبروه "سوبر"، مبدين لهفتهم وإعجابهم به.

وكان البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كشف عن جنس توأمه المنتظر من صديقته ​جورجينا رودريغيز​، حيث نشر رونالدو مقطع فيديو سجلته جورجينا يظهر أولاده الأربعة وهم يفقعون بالونين ليخرج من أحدهما قصاصات ورق زهرية ومن الثاني قصاصات ورق زرقاء، ما يعني أن التوأم المنتظر هما صبي وفتاة.وأرفق رونالدو الفيديو، بعبارة: "حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي" مع إضافة العديد من قلوب الحب "إموشين".