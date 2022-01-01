شاهد .. تفاصيل الفضيحة التي هزت اراضي اللبنانيين : بعد ان عاشرته معاشرة الأزواج .. اتفرج ما فعلته هيفاء وهبي مع شخصية معروفة واثارت جدلاً واسعاً؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل الفضيحة التي هزت اراضي اللبنانيين : بعد ان عاشرته معاشرة الأزواج .. اتفرج ما فعلته هيفاء وهبي مع شخصية معروفة واثارت جدلاً واسعاً؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

بتهمة خيانة الأمانة، قضت محكمة مصرية بالسجن 3 سنوات على محمد وزيري، وكيل أعمال الفنانة هيفاء وهبي وهي إحدى القضايا المرفوعة ضده وبقي قضيتان أخريان في المحاكم.

هذا وكان قد إختلس وزيري مبلغ مالي قدره مليوني جنيه، وذلك عن دور هيفاء وهبي في مسلسل "لعنة كارما"، ووقع للشركة التي سلمته المبلغ بصفته مدير أعمال الفنانة،

كما وقع على إيصال الاستلام أمام المدير المالي للشركة، وتسلم الشيكات المحررة لصالح هيفاء وتسلم قيمة الشيكات نقدا، ولكن لم يدعه في حسابها بالبنك، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

هذا وكان القضاء المصري قد أصدر في شباط الماضي حكماً بالحبس على محمد وزيري لمدة 5 سنوات بتهمة النصب في مبلغ 63 مليون جنيه على هيفاء وهبي، ليصبح مجموع أحكام السجن 8 سنوات.

وأكد محامي هيفاء وهبي عن نيته برفع دعوى تشهير وتعويض مالي كبير ضد وزيري بسبب الإضرار بسمعتها وذلك بعد رفض المحكمة دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي،

رغن خروجه على الإعلام تأكيده بأنه متزوج من هيفاء وهبي بالسر وكانت تعيش معه في منزله وعاشرها معاشرة الأزواج، كما انه يمتلك عقد زواج على ذلك.