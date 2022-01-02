شاهد .. بأوقح اطلالة على وجة الأرض.. ماهلقا جابري تظهر بصوره خادشه بدون ملابس تماماً بفوطة الاستحمام لتثير غرائز جمهورها؟

انت الان تتابع خبر بأوقح اطلالة على وجة الأرض.. ماهلقا جابري تظهر بصوره خادشه بدون ملابس تماماً بفوطة الاستحمام لتثير غرائز جمهورها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلقا جابري الجمهور مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

حيث ظهرت وقد وضعت على جسدها فوطة إستحمام فقط، وبدت عارية تماماً تحتها وتقف على شرفتها، واكتفت بالتعليق: "الغروب".



واعتر المتابعين إطلالتها هذه من أجرأ الإطلالات لها وانصدموا بتصرفها هذاوكانت نشرت ماهلاغا صور لها عبر حسابها الخاص،

ظهرت فيها من جلسة تصوير، وقد إرتدت فستان أسود طويل وضيق وأبرزت خلفيتها من خلال وقفتها.