شاهد .. اقوياء الملاحظة: هل تستطيع تخمين من هذه الطفلة.. بجمالها وبرائتها ورقتها.. أصبحت المع نجمة مصرية شهيرة ؟ من تتوقع ان تكون

انت الان تتابع خبر اقوياء الملاحظة: هل تستطيع تخمين من هذه الطفلة.. بجمالها وبرائتها ورقتها.. أصبحت المع نجمة مصرية شهيرة ؟ من تتوقع ان تكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثلة المصرية ​هنا الزاهد تعود الى مرحلة طفولتها،

وقد نالت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذي اشادوا من خلال تعليقاتهم بجمالها وبرائتها في الصورة.



على صعيد آخر ردت هنا الزاهد على أسئلة الجمهور على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وكشفت للمرة الأولى عن وزنها وطولها الحقيقي.

وفي التفاصيل طرح أحد المتابعين سؤالاً عليها، قال فيه: "طولك كام"، فردت عليه قائلة:

"165 متر"، كما سألها متابع آخر عن زونها فقالت: " 49 كيلوغراماً العام الماضي واكتسبت ثلاثة كيلوغرامات ليصبح وزنها 52 كيلوغراماً حالياً."