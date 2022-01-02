شاهد .. (مش عيب تنهش في شرفي؟!) .. فاتن موسى توجه إهانة كبيرة لـلفنان مصطفى فهمي وتبكي على الهواء وهكذا رد عليها !

انت الان تتابع خبر (مش عيب تنهش في شرفي؟!) .. فاتن موسى توجه إهانة كبيرة لـلفنان مصطفى فهمي وتبكي على الهواء وهكذا رد عليها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد، للإعلامية اللبنانبة ​فاتن موسى​ وطليقة الفنان المصري مصطفى فهمي.

وقد وجهت فاتن موسى من خلال المقطع المتداول اهانة كبيرة ورسالة لطليقها مصطفى فهمي.

وظهرت فاتن موسى مصدومة وقالت:"مش عيب تنهش بلحمي، أنا كنت زوجتك شرفك، سمعتي سمعتك".

وتابعت لتسأله:"لو أنا هيك لي عشت معي 6 سنين" وأضافت فاتن أن صدمتها بزوجها هي أكبر صدمة بحياتها وأن ألمها ليس له حدود وأن ما حدث لها ولعائلتها لا يوصف.

وطلبت فاتن من طليقها باكية التوقف عن أذيتها كما طلبت منه إعطائها حقوقها الشرعية والقانونية بسلام وبما برضي الله ورسوله.

وأنهت موسى الحديث بقولها:"مش عيزا أشوف وجك تاني".

انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تعاطف المتابعين مع فاتن متمنين لها أن تتخطى أزمة طلاقها.

من جهته قال الإعلامي مصطفى فهمي بأن الطلاق يحدث عندما تكون الحياة غير صحية.

وأضاف بقوله: "حصل بينا خناقة كبيرة جدا وأخدت قرار الطلاق من جوايا وبعد ما سافرت لبنان طلقتها لاستحالة الحياة بينا خاصة وإن طلباتها المادية كبيرة جدا فوق إمكانياتى".