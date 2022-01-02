شاهد .. مفاجأة صادمة للغاية : تعرف على ديانة الفنانة.. ياسمين عبدالعزيز.. الحقيقية التي أخفتها عن الجميع لسنوات .. وماسر علاقتها مع محمد رمضان ؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة صادمة للغاية : تعرف على ديانة الفنانة.. ياسمين عبدالعزيز.. الحقيقية التي أخفتها عن الجميع لسنوات .. وماسر علاقتها مع محمد رمضان ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

من مواليد مصر و تحمل الجنسية المصرية اطلت على الدنياء بتاريخ 16 يناير عام 1980م تخرجت من الكلية الاكاديمية الحديثة في المعادي،

وبدأت بعد ذلك بتقديم الإعلان وهي في عمر الثانية عشر من خلال احد صديقات لها، ورشحت نفسها بعد ذلك الى التمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب وحققت نجاحاً كبيراً في هذا المسلسل ولفتت الأنظار اليها بشكلٍ كبير،

وشاركت في فوازير رمضان البرنامج الشهر بعنوان “العيال اتجننت” وبعد ذلك توالت الأدوار وتتابعت الى أن أصبحت ذات شهرة واسعة،

فـ ما هي ديانة ياسمين عبد العزيز؟ ومن هي ياسمين عبد العزيز السيرة الذاتية؟ لمعرفة جميع هذه النقاط تابعوا معنا.



ديانة ياسمين عبد العزيز

ذكرت بعض المواقع الالكترونية أن ديانة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز هي الإسلام، وتعتبر ياسمين عبد العزيز احد اشهر الفنانات المصريات على الاطلاق،

فقد ذاع صيتها بشكلٍ كبير من خلال الاعمال الفنية التي قامت بتقديمها، وهي صاحبة موهبة فنية كبيرة، قدمت الكثير من الاعمال الفنية خلال مسيرتها الفنية وشاركت في العديد من البرامج منها فوازير رمضان،

وهي شقيقة الفنان وائل عبد العزيز. قدمت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز الكثير من الاعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الفنية، ومن اهم هذه الاعمال:

مسلسلات ياسمين عبد العزيز

مسلسل قط وفار عام 1998. مسلسل امرأة من زمن الحب بشخصية هايدي عام 1998. مسلسل هربانة منها بشخصية مريم عام 2017.

مسلسل لآخر نفس بشخصية سلمى عام 2019. مسلسل ونحب تاني ليه بشخصية غالية عام 2020. مسلسل اللي مالو كبير بشخصية غزل عام 2021.



مسرحياتا ياسمين عبد العزيز مسرحية رد قرضي بشخصية بسنت عام 1999. مسرحية كدة اوكيه بشخصية زيزي عام 2003.

أفلام ياسمين عبد العزيز

فيلم جنون الحياة بشخصية عفاف عام 2000. فيلم جالا جالا بشخصية نهى عام 2000. ياسمين عبدالعزبز تسخر من محمد رمضان

ياسمين عبد العزيز من جهتها سخرت من تفاخر محمد رمضان الدائم بنسبة مشاهدة أعماله الفنية، وتأكيده أنها تحقق أرقاما غير مسبوقة، والأمر هنا ينطبق على مشاهد بعينها من أعماله،

أو حلقات محددة أو حتى أغنيات المسلسلات، حتى بدا الأمر مملا ومكررا، وبالنسبة لزملاءه النجوم فعلى ما يبدو أن الموقف بدا مستفزا!