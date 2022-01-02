شاهد .. هل تتذكرون الطفل «حماصة» في فيلم عسل اسود؟ .. لن تصدقوا كيف تغيرت ملامحه تماماً واصبح اكثر وسامة ورجولة | اتفرج

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفل «حماصة» في فيلم عسل اسود؟ .. لن تصدقوا كيف تغيرت ملامحه تماماً واصبح اكثر وسامة ورجولة | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عاد اسم الطفل "حماصة" بطل فيلم "عسل أسود" للظهور مجدداً على الساحة الفنية بعد مرور 11 سنة كاملة على عرض الفيلم.

حيث انتشرت صور جديدة له مؤخراً تكشف بوضوح كيف أصبح شكله بعد أن صار مراهقاً.

عبدالله رمضان أو الطفل "حماصة" الذي خطف الأنظار بشخصية الطفل الذكي في فيلم "عسل أسود"، لم يقدم سوى تلك التجربة السينمائية الوحيدة منذ عام 2010، لكنه ظهر أيضاً في آخر 3 أجزاء من مسلسل عائلة ونيس..

ثم اختفى تماماً عن الساحة الفنية، لكن بعض محبيه تتبعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى عثروا على بعض الصور له بعد أن دخل مرحلة المراهقة.

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