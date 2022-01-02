شاهد .. بزلة لسان.. الفنانة إلهام شاهين تقع في الفخ.. وتكشف تفاصيل جريئة للغاية.. عن اكثر جزء تحبه في الرجال.. لن تصدق ماهو؟

انت الان تتابع خبر بزلة لسان.. الفنانة إلهام شاهين تقع في الفخ.. وتكشف تفاصيل جريئة للغاية.. عن اكثر جزء تحبه في الرجال.. لن تصدق ماهو؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

بكى الناقد سمـير الجمل مرة حين كان يدير ندوة متذكرًا ولده الذي رحل منذ فترة قليلة ليقوم العلايلي بمواساته، حيث قامت إلهام شاهين بعد ذلك بمواساة الجمل قائلة: البقاء لله يا أستاذ سمير.



هذا الموقف لإلهام شاهين وضح إلى أي مدى أصبحت قوية وقادرة على التعامل، وهو بعكس ما كشفته في حوار سابق لها، عن عدم قدرتها على التصرف في المواقف الصعبة، وكان هذا دافعها إلى الزواج.

حيث قالت إلهام شاهين، في لقاء سابق لها ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنها تعرضت وهي صغيرة لموقف صعب دفعها للزواج "طمعا في رجولته وحمايته"، وكان هذا الزوج هو المنتج عادل حسني.



وكشفت أنها تزوجته رغم أنها كانت أصغر منه بـ25 عامًا؛ طمعًا في رجولته وحمايته، مضيفة: "اتجوزته علشان كنت في وقت ممكن أضيع بسبب مشكلتي مع جلال الشرقاوي وممدوح الليثي ونور الدمرداش وكانوا متحكمين في السوق مين يشتغل ومين ميشتغلش، ومقدروش يعملوا معايا حاجة بعد زواجي".

وتشير إلهام شاهين إلى أنها كانت مهددة بالسجن في سن الـ18 سنة، معقبة: "كانت عندي قضية مع جلال الشرقاوي وكان هيسجنني وأنا عيلة".



جلال الشرقاوي كان محامي ولم أكن بالنضج الذي يمكنني من التعامل مع المشكلة التي واجهتني، وذهبت وقتها لوالدي لينقذني، ولكنه تخلى عنى وطردني من المنزل"،



وعند هذا الأمر لم تستطع شاهين التصرف، فقررت الزواج من المنتج عادل حسني للحماية وإنقاذها من كابوس السجن.

وأكدت أن سبب طلاقها من عادل حسني، ترك مجال السياحة ودخوله عالم الإنتاج السينمائي، معقبة: "قلت له مش عايزة اتجوز حد من الوسط الفني؛ لأن مشكلات الشغل بتتنقل البيت"