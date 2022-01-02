شاهد .. مبالغ خيالية تفوق كل التوقعات .. لأول مرة تم الكشف عن حجم ثروة الإعلامي الشهير ..جورج قرداحي الضخمة ارقام ستصدمك ؟

انت الان تتابع خبر مبالغ خيالية تفوق كل التوقعات .. لأول مرة تم الكشف عن حجم ثروة الإعلامي الشهير ..جورج قرداحي الضخمة ارقام ستصدمك ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

جورج قرداحي الإعلامي اللبناني الشهير الذي لديه أسلوبه مميز في تقديم العديد من البرامج الكبيرة والناجحة فعندما يسمع اي شخص اسم برنامج من سيربح المليون يتذكر علي التو الإعلامي جورج قرداحي،

فلا يزال اسمه مرتبطا بهذا البرنامج حتي بعدما قدم غيره من البرامج فهو يعتبر سبب شهرة واسعة ، وخاصة عند الجمهور المصري.



ولد الإعلامي جورج قرداحي في يوم 1 مايو 1950، يبلغ عمره الآن 70 عاما، وهو من مواليد لبنان من قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان، حصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

والإعلامي الشهير جورج قرداحي تدرج في العديد من الوظائف، منذ بدايته حتي وصل لهذا النجاح الجماهيري والشهرة، فقد بدأ مشواره في المجال الإعلامي كصحافياً ثم عمل في صحيفة لسان الحال،

وانتقل بعد ذلك في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، وكانت هذه نقطة الإنطلاقة الحقيقة بالنسبة لجورج ليحقق من بعدها شهرة واسعة،

ثم شغل منصب رئيس التحرير في الإذاعة، وانتقل جورج قرداحي بعد ذلك إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس.



انضم بعد ذلك في عام 1994 إلى إذاعة (إم بي سي إف إم) في لندن وكانت في هذه الفترة تمر بظروف صعبة وقاسية للغاية إلا أن جورج قرداحي استطاع أن ينجح في تجاوز هذه المحنة الصعبة يعبر بها إلى بر الأمان ،

وفي عام 2000 حدثت نقلة نوعية في حياة جورج قرداحي وذلك عندما قدم برنامجه الشهير من سيربح المليون على قناة إم بي سي 1، وبعد ذلك ترك قناة إم بي سي 1، واستغرب الكثيرون من هذه الخطوة وانتقل إلى قناة إل بي سي وقدم برنامج افتح قلبك.



ولكنه لم يستمر في تقديم هذا البرنامج أكثر من عام واحد، وعاد مرة أخري إلى قناة إم بي سي 1 وقدم برنامج من سيربح المليون مرة أخري ، وكانت قيمة الجائزة مليون ريال سعودي، ثم قدم برنامج القوة العاشرة وقيمة الجائزة 10 مليون ريال سعودي.

قال الإعلامي جورج قرداحي، إنه تعرض لظلم كبير بسبب الخلاف في الرأي، وأدى ذلك لنهاية علاقته بقناة إم بي سي بعد تاريخ طويل. وأضاف قرداحي، خلال حواره في الحلقة الأولى ببرنامج باب الخلق على قناة النهار،

مع الإعلامي الكبير محمود سعد، أن له تاريخ طويل في العمل مع قناة إم بي سي لكن في النهاية طُلب من القناة أن تفسخ معه عقد العمل.



والإعلامي اللبناني جورج قرداحي يقدم حالياً برنامج مختلف نسبيا عن البرامج التي سبق وقدمها فهو يقدم برنامج حافظ ولا فاهم الذى يتم عرضه على قناة الحياة المصرية، وقد سبق وسجل الإعلامي الشهير جورج قرداحي حوالي 14

حلقة من البرنامج وتوقف لفترة بسبب جائحة كورونا، وأكد جورج قرداحي أن البرنامج يتضمن فكرة جديدة ، وتم إعادة التصوير مرة أخري لتصويرها بعد مدة التوقف بسبب جائحة كورونا.

أما بالنسبة حياته الشخصية فالإعلامي الشهير جورج قرداحي يحظي بحياة تتسم بالهدوء والاستقرار فهو متزوج من السيدة إياد قرداحي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وبعد الزواج أنجبوا ثلاثة أبناء، هم: غبريـال وباميلا وباتريسيا ،

وقد سبق وقالت زوجته السيدة ايدا قرداحي إنها تعيش مع زوجها جورج طوال هذه الأعوام وتشعر بالهدوء والسعادة، علي الرغم من مرورهم بالعديد من الأزمات وأغلبها يكون بسبب شهرته الواسعة وخاصة بالعالم العربي،

ولكن علاقة حبهما القوية لم تتأثر بهذه الخلافات بل تقوي كل يوم، وأكدت زوجته أنه رومانسي للغاية مشيرة إلى أنهما تزوجا عن حب وبرومانسية، وقالت أنه زوج رائع ووالد أروع، وأنه كان دائما يساعدها في تربية الأولاد.

وقالت زوجته أن جورج يطمح أن يكون سياسيا، حيث أنه يرغب في الترشح للانتخابات البرلمانية، وقالت انا لا أرغب في أن يصبح سياسياً إنما احترم رغبته وما يطمح اليه، وعن طباعه قالت جورج هادئ جدا إنما إذا غضب، بيزيح الكل من الدرب.



وفي كل مرة يظهر الإعلامي جورج قرداحي مع زوجته وأولاده يخطفون الأنظار إليها وتنهال التعليقات ومن المتابعين وتكون معظمها يتضمن الإشادة به وبأسرته وبخاصة أبنته الجميلة التي تتميز بجمال ساحر ويمكن أن نستطيع أن نوصفه بمواصفات الجمال الأوروبية.



أما بالنسبة لثروة جورج قرداحي ، فوفقا لبعض المواقع تبلغ ثروة جورج قرداحي حوالي 20 مليون دولار، أي حوالي 300 مليون جنيه، تمكن جورج من جمع هذه الثروة طيلة حياته.