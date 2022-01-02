شاهد .. أرقام فلكية صادمة .. لن تتوقع كم تبلع ثروة الفنانة هيفاء وهبي .. تفوق الخيال والتوقع!

انت الان تتابع خبر أرقام فلكية صادمة .. لن تتوقع كم تبلع ثروة الفنانة هيفاء وهبي .. تفوق الخيال والتوقع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك العديد من المشاهير العرب استطاعوا تكوين ثروة مالية هائلة؛ وقد استطاع بعض الفنانين تكوين تلك الثروة على مدار حياتهم الفنية وبعضهم من زادت أمواله في سنوات قليلة للغاية، حيث لجأ العديد منهم تكوين أعمال خاصة به إلى جانب عمله الفني.

وفي هذا الشأن، عرض موقع "عالم البيزنس" قائمة بأغنى مشاهير العرب خلال سنة 2021م:

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي

بالرغم من مسيرة الفنانة هيفاء الفنية القصيرة والتي لم تقم خلالها سوى تقديم 6 ألبومات غنائية و3 أفلام و3 مسلسلات إلا أن هيفاء تعد من أغنى المشاهير العرب حيث تبلغ ثروتها حوالي 57 مليون دولار.