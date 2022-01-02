شاهد .. كأنها فلقة قمر .. اتذكرون لين الصعيدي نجمة طيور الجنة؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها الآن .. شابة فائقة الجمال! (صورة)

انت الان تتابع خبر كأنها فلقة قمر .. اتذكرون لين الصعيدي نجمة طيور الجنة؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها الآن .. شابة فائقة الجمال! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أطلت نجمة طيور الجنة لين الصعيدي بظهور جديد وهي شابة، وذلك من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في موقع تبادل الصوت والصور (انستجرام).

وفي الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي كان سببه حبّ الجمهور للين وتفاجئهم بتغيّر شكلها، بعد أن عرفوها في طفولتها.

فقد بدت لين بالفيديو مرتدية فستان بنفسجي اللون مع تسريحة شعر أظهرت نعومتها. وأعرب الجمهور عن إعجابها بالمنشور في صفحاتهم، من خلال التعليقات، فعلق متابع: “صارت أكبر مني”، وقال آخر: “لين الصغينونه طالعة قمر نازل من السماء”

وقد تفاعل البعض بسبب أن لين أصبحت شابة، بينما والدها المنشد الأردني لايزال شكله لم يتغير منذ سنوات، وقال البعض إن لين بدت كأنها زوجة أو خطيبة عمر الصعيدي وليس ابنته.