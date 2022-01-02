شاهد .. شايفه الفضايح الي انا فيها.. اتفرج كيف سببت شيرين عبدالوهاب الإحراج للإعلامية إسعاد.. وابنة شيرين ..مريم زادت الطين بلة؟ (فيديو)

انت الان تتابع خبر شايفه الفضايح الي انا فيها.. اتفرج كيف سببت شيرين عبدالوهاب الإحراج للإعلامية إسعاد.. وابنة شيرين ..مريم زادت الطين بلة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي )

هناك عدة مواقف طريفة، حدثت لنجوم الفن وذلك خلال استضافتهم في البرامج التلفزيونية التي احتفلت بـمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة 2022،

وكان أبرزهم شيرين عبد الوهاب، التي تصدرت محركات البحث والسوشل ميديا خلال الساعات الماضية.



وفي هذا الشأن، نستعرض جريدة، لكم أبرز المواقف الطريفة التي حدثت لشيرين عبد الوهاب في البرامج التلفزيونية في ليلة رأس السنة، وذلك خلال السطور التالية.

مقلب «شيرين» في «إسعاد»

أولى المواقف الطريفة التي حدثت للفنانة شيرين عبد الوهاب، عندما طلبت منها الإعلامية إسعاد يونس اختيار إحدى الكرات المزينة شجرة عيد الميلاد، التي بداخلها أسئلة،

كما قررت اختيار كرة لـ«إسعاد»، وعندما قرأت «شيرين» السؤال الخاص بها قررت استبداله بسؤال الإعلامية إسعاد يونس، معلقة عليها: «شكلك هتديني مقلب».

طول شيرين

من المواقف الطريفة أيضا للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه إسعاد يونس، عندما أصرت على قياس طولها مع ابنتيها مريم وهنا،

حيث خلعت حذاءها وطلبت منهما أن تقفا بجوارها وذلك لتقيس طولها، حيث اكتشفت في النهاية أن كلتاهما أطول منها، لتعلق: «شايفة الفضايح اللي أنا فيها».