شاهد .. ميشال حايك يفجر توقعات جديدة بـ 2022 لمحمد رمضان وعارضة سعودية.. وهذا ما سيحدث أيضا

انت الان تتابع خبر ميشال حايك يفجر توقعات جديدة بـ 2022 لمحمد رمضان وعارضة سعودية.. وهذا ما سيحدث أيضا والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قال الفلكي اللبناني، ميشال حايك، إن العام 2022 سيشهد تتويج وتكريم الفن المصري بقديمه وجديده على عرش العالمية، وذلك في تنبؤاته للعام الجديد.

وأضاف في بث نقلته محطة ”إم تي في“، أن الفنان المصري محمد رمضان سيواصل تنقله من صرعة إلى صرعة ومن جنون إلى جنون، متوقعا أنه ”سيطل من فوق القانون برغم الخطر والممنوع“.

وأشار إلى أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، سيواجه مخططات لكسره لكنها تفشل ويبقى هو البطل في الوقت الذي يرفرف فوقه أفق مشحون، كما ستشهد الكرة المصرية صدمة موجعة.

وفي عالم كرة القدم، قال ميشال حايك إن ”الحماس سيموت في يوم واحد من أيام كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر“.

ولفت إلى أن العام الجديد سيشهد ظهور علامات غريبة في منطقة الأهرامات، كما ستظهر فوق الأهرامات أضواء وأجسام وتحركات، تدهش العلماء وتُحيّر المتابعين.

وقال إن 2022 سيشهد ظهور عارضة أزياء سعودية ستخطف أنظار الجمهور، بالإضافة إلى موت فنان من أشهر المشاهير، وكذلك صدمة بأحد وجوه الوسط الفلكي.

واستمرارا لحالة الفقد، توقّع ميشال حايك، أن تشهد السنة الجديدة ”موجة انتحار“ في العالم العربي تطال بعض الوجوه المعروفة.

وقال إن الطبيعة تجنّ جنونها ”فنرى أمواجًا عاتية في مياه عربية“، مضيفا أن ”أمّ العواصف تهب على الشاطئ الفينيقي“.

كما توقع ميشيال حايك العديد من الأحداث السياسية والمنوعة التي ستحدث في البلدان العربية خلال العام 2022 من بينها أن رغد ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين ستقوم بخطوات واسعة.

وأشار إلى أن وجوها نسائية بحرينية ستنتقل إلى الصف الأول، وأن الصحراء الليبية ستعج بالسياح الأجانب بعد مشاهد الدمار، فيما سيُخيم الحزن على امتداد النيل.

وقال ”إن فيلمًا طويلًا لبنانيًا وليس أمريكيًا سيكون بطله زياد الرحباني“، مضيفا ”الجمال في لبنان لم ينته مع جورجينا رزق، والانتظارات كثيرة، وأن إنتاجًا سينمائيًا برسم التكريم فوق السجاد الأحمر في المغرب.

وأشار الفلكي اللبناني، إلى أن مفاعيل النهضة الثقافية والفنية والجماهيرية ستتغلّب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في مدينة أربيل بالعراق.