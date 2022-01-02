شاهد .. كنت اشعر بالتوتر والخجل الشديد.. لن تصدق كيف تعامل الدنجوان رشدي أباظة مع سهير رمزي قبل المشهد الساخن في فيلم ثم تشرق الشمس!

انت الان تتابع خبر كنت اشعر بالتوتر والخجل الشديد.. لن تصدق كيف تعامل الدنجوان رشدي أباظة مع سهير رمزي قبل المشهد الساخن في فيلم ثم تشرق الشمس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إن الفنانة سهير رمزي تعد أحد أشهر وأجرأ النجمات التي مرت على السينما المصرية، فقد عرفت بأدوارها المتميزة بالجراءة في أوج فترة انتشارها الفني، وقد حققت أفلامها نجاحات كبيرة حينها.

ومن أشهر و أبرز الأفلام التي شاركت فيها سهير رمزي، كان فيلم ” ثم تشرق الشمس” أمام دنجوان السينما المصـ.ـرية رشدي أباظة، والذي بالطبع تضمن عدد من المشاهد الجريئة بينها.

وكشفت الفنانة المصرية في تصريحات سابقة لها، كواليس مشاهدها مع رشدي أباظة؛ حيث قالت في برنامج “ممنوع من العرض” على شاشة الحياة إنها كانت تشعر بالتوتر الشديد قبل هذا المشهد.

وأوضحت أنها شعرت بالخجل قبل تصوير هذا المشهد؛ نظرًا لعلاقة الأخوة والصداقة التي تجمعها بالدنجوان رشدي أباظة خلف الكاميرات.وكان على الفنان رشدي أباظة أن يتعامل مع هذا التوتر، حتى يتم تصوير المشهد، فقالت: "كان أباظة بمثابة أخ لي، وعندما لاحظ توتري وخجلي من المشهد الذي سنقوم بتأديته، قام بمجالستي وفوجئت به يعطيني شوكولاتة لكي أشعر بالاطمئنان".

وتابعت: "رشدي نصحني أن أتخلى عن توتري وحذري وأكون ريلاكس لأنني لو فشلت فسأكتب شهادة وفاتي كممثلة".وأضافت سهير رمزي: "وكان هذا الفعل بمفعول السحر على روحي حيث تم الأمـر بسلام، ومنذ ذلك الحين وأنا أعتبر رشدي صديقًا للعائلة".

الجدير بالذكر أن فيلم ثم تشرق الشمس يعد من الأفلام الأولى في مشوار سهير رمزي، وشارك في بطولته: رشدي أباظة نجلاء فتحي نور الشريف سهير رمزي حسين قنديل عفاف الباز.