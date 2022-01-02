شاهد .. وقاحة منقطعة النظير... فيفي عبده تظهر بملابس شفاف يكشف كل ما تحته بكل وضوح وكأنها لم ترتدي شيء !

انت الان تتابع خبر وقاحة منقطعة النظير... فيفي عبده تظهر بملابس شفاف يكشف كل ما تحته بكل وضوح وكأنها لم ترتدي شيء ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هنأت الراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بأعياد الميلاد المجيد والكريسماس، بإطلالة مثيرة للجدل.

روب فرو

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي روب من الفرو باللون الأبيض.

وقالت فيفي بالفيديو: “الحقيقة مريت بـ3 أيام اللي فاتو الجو كان برد جدا، كنت بعمل إعلان بحبه أوي، والدنيا كانت برد جدا. قعدت 25 ساعة أصور في الإعلان، الحقيقة كام يوم صعب بالنسبة لي”.

“اتحسدنا”

وتابعت “لبست بطانية، بسم الله ماشاء الله بطانية بجد. وماشية مع التلج اللي بصور في موسكو في روسيا مش كده؟”.

وزادت: “جالنا تلج في الإسكندرية عمر ما جالنا كده، إيه التلج ده؟! اتحسدنا بصراحة، خمسة مواه”.

وعلقت فيفي على الفيديو: “صباح الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وإنتو طيبين”.

رقصة الفطيرة البلدي

وقبل أسابيع، أثارت الراقصة المصرية الجدل بتصرفها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43.

وظهرت فيفي بفيديو نشرته بنفسها عبر خاصية “الستوري” على انستجرام وهي تقف أمام الكاميرات بفستان أسود بأكمام، وتضع عليه معطفاً من الفرو.

وفجأة، تقوم فيفي برفع المعطف والرقص به أمام الكاميرات في حركة غريبة، ثم تبتسم للصحافيين.

وانتشرت الرقصة على ألحان أغنية “هيلكوبتر هيلكوبتر” للفنان فازليجا من البوسنة.

وانتقد المتابعون حركات فيفي التي لا تناسب سنها بحسب تعبيرهم.

وأطلق المتابعون على الرقصة اسم “رقصة الفطيرة البلدي”.

موقف مُحرج

هذا وقد تعرضت فيفي حينها لموقف محرج، خلال سيرها على السجادة الحمراء بسبب طول فستانها