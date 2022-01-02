شاهد .. صدمة .. الكشف عن الديانة الحقيقية لـ (مروة حماد) زوجة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد والتي أخفتها عن الكل وحتى عن زوجها !!

انت الان تتابع خبر صدمة .. الكشف عن الديانة الحقيقية لـ (مروة حماد) زوجة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد والتي أخفتها عن الكل وحتى عن زوجها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اسم مروة حماد له علاقة قوية بقناة طيور الجنة، فعندما نسمع بإسم مروة حماد يتبادر الى أذهاننا أغاني قناة طيور الجنة، فمن هي مروة حماد؟ وما هي علاقتها بقناة طيور الجنة.

وللتعرف على بعض المعلومات عن شخصية مروة حماد كما يلي:

تعتبر مروة حماد زوجة السيد خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة، وهي أهم مخرجة بقناة طيور الجنة .

ولدت مروه حماد في سنة 1979 في دولة الكويت.

ديانة مروة حماد هي مسلمة، وجميع أفراد عائلتها كذلك.

أنهت مروة حماد الدراسة الجماعية، وبدأت مشوارها الفني عام 1998 بالعمل كمخرجة في قناة طيور الجنة.

تزوجت من السيد خالد مقداد في العام 1998م، وكذلك أنجبت أول أبناءها الوليد مقداد، وتاريخ ميلاد الوليد 29 ديسمبر 1999م.

زوج مروة حماد

زوج مروة حماد السيد خالد عبد الله مقداد، مدير ومؤسس قناة طيور الجنة.

تم تأسيس قناة طيور الجنة في العام 2008.

خالد مقداد يمتلك الجنسية الأردنية، ولكنه أيضا فلسطيني الأصل.