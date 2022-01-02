شاهد .. بوقاحة تعدت الخطوط الحمراء.. على غرار مهلقا جابري ايمان العميري.. تستعرض مفاتنها بالمايوه بأقوى جلسة تصوير نارية وتثير غرائز الجمهور؟

- 1/3
- 2/3
- 3/3
انت الان تتابع خبر بوقاحة تعدت الخطوط الحمراء.. على غرار مهلقا جابري ايمان العميري.. تستعرض مفاتنها بالمايوه بأقوى جلسة تصوير نارية وتثير غرائز الجمهور؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي )
شاركت نجمة ستار أكاديمي التونسية إيمان العميري مع متابعيها صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
وأطلت إيمان من المسبح ليلًا بمايوه جريءلفت أنظار المتابعين بشكل كبير.
يعتذر ()عن تشر هذه الصوره احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام.