شاهد .. لن تصدق :خطوبة الفنانة القديرة سوسن بدر اشعلت وسائل التواصل الإجتماعي.. لن تتوقع من هو العريس؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق :خطوبة الفنانة القديرة سوسن بدر اشعلت وسائل التواصل الإجتماعي.. لن تتوقع من هو العريس؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي )

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة سوسن بدر، زعموا أنها من خطوبتها على أحد رجال الأعمال.



الصور كانت في العام الماضي وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت الفنانة سوسن بدر في الصورة مرتديةً فستان سواريه، وأشار رواد مواقع التواصل أن الصورة تم التقاطها في حفل خطبتها.

وكانت المفاجأة المدوية أن الأمر لم يكن سوى شائعة، وأن الصورة المتداولة للفنانة سوسن بدر ما هي إلا صورة من جلسة تصوير خضعت لها.



وتبين حينها أن الفنانة سوسن بدر هي من نشرت تلك الصورة، خلال جلسة تصوير أجرتها أثناء تكريمها في الدورة 21 من مهرجان «تري كور» لنسخة الأفلام القصيرة الفرنسي الذي أقيم في القاهرة.



ومن جانبها، علقت النجمة سوسن بدر، على شائعة خطبتها لأحد رجال الأعمال قائلة : «كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتى على انستجرام بلاش إشاعات سخيفة».

وأضافت سوسن بدر: «ويا ترى مين بقى العريس المرة دي، أصل الإشاعة دي طلعت كتير قبل كده».