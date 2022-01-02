شاهد .. أسرار صادمة للغاية .. لن تصدق ماذا طلب عبدالحليم حافظ من الفنان يوسف شعبان وهو على فراش الموت !

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة للغاية .. لن تصدق ماذا طلب عبدالحليم حافظ من الفنان يوسف شعبان وهو على فراش الموت ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على أمتداد الأيام والأسابيع الماضية أعادت صفحات تهتم بأخبار الفن والمشاهير تداول تصريحات للفنان المصري الكبير يوسف شعبان بعد ساعات من وفاته.

وكشف الفنان يوسف شعبان في تصريحات سابقة عن خلافاته التي كانت بينه وبين الفنان الرا حل عبدالحليم، وأكد شعبان، أنه كان رافضاً مشاركة شعبان في بطولة فيلم “معبو دة الجماهير”؛

خو فاً من أن يخطف الأضو اء منه، وهذا ما تسبب في أ زمة وكراهية كبيرة بينهما لعدة سنوات.

وأضاف شعبان أنه عندما علم بمرض عبدالحليم، وأن مرضه هذه المرة يهدد حياته، ذهب إليه بمنزله لزيارته والاطمئنان عليه.

وأوضح أنه اح تضن عبدالحليم وهو على فرا ش المو ت، والذي طلب من شعبان أن يسامحه على كل ما فعله معه.

وأكد يوسف شعبان أنه بك ى وقتها وسامحه على كل الأخطاء ء التي حدثت منه

ور حل عن عالمنا الممثل المصري يوسف شعبان مساء الأحد عن عمر يناهز الـ90 عاما إ