شاهد .. الفنان أبو الليف يخرج عن صمته ويفجر قنبلة كبيرة: اللي حاصل مش حلو يا شيرين وحسام ومينفعش أنشر الغسيل كله للعلن.. ؟

انت الان تتابع خبر الفنان أبو الليف يخرج عن صمته ويفجر قنبلة كبيرة: اللي حاصل مش حلو يا شيرين وحسام ومينفعش أنشر الغسيل كله للعلن.. ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي )

تحدث الفنان نادر أبو الليف عن هذا الموضوع خلال تصريحات تلفزيونية وجه فيها رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب قائلاً:

حسام حبيب حبيبي جدا وشيرين حبيبتي جدا وإخواتي وأتشرف بيهم ولكن اللي حاصل منهم مش حلو.



وأضاف أبو الليف إذا كانت شيرين أو حسام، مينفعش أنشر الغسيل قدام الدنيا كلها في خصوصية، أتمنى منهم إن بابهم يتقفل عليهم،

مهما كانت في الخلافات بينهم أو مفيش يمكن دا مصطنع يعلم الله ما في الصدور مفيش حاجة مضمونة وممكن دا بيتعمل عشان ألبوم شيرين اللي نزلته مثلا".

يأتي ذلك بعد أن فجر الملحن الكبير حلمي بكر مفاجأة بتصريحاته أن حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لم يتم الطلاق بينهما وأن ما حدث كان دعاية لأغنياتها الجديدة،



أبو الليف أعلن عودته بقوة للساحة الغنائية في الفترة المقبلة بعد غياب، مضيفًا: "أنا الفترة الجاية هتبقي عودتي قوية وقاتلة وباستماتة كمان، وعامل شغل جديد، ومعايا فرقتي وهعمل شو خارجي، ومجهزلكم مفاجآت كتير".

وأشار الفنان المصري أنه انتهي من مجموعة أغاني وسيقوم بطرح مجموعة أغنيات منفصلة كل شهرين، معلناً عن مفاجأة كبيرة بتعاون ودويتو مع مطربة شهيرة خلال شهر كانون الثاني (يناير)

الجاري، لافتًا إلى أنه حدثت مجموعة معوقات تسببت في عدم طرح أغنيته "عصبية" في الفترة الماضية، وسيتم طرح أغنية أخرى بعنوان "مين يزغزغكم".



كما أكد أنه سيدخل في إنتاج أغانيه، معلناً السبب: "للأسف شركات الإنتاج مبقتش تنتج بيروحوا لمغنيين المهرجانات والسبب السعر وبياخدها ببلاش وده بيضايق

أي فنان أو مطرب خايف على فنه، وحضارتنا، لكن هاني شاكر والحكومة شغالين ودورهم واضح في مكافحة الفساد في الوسط الفني".

أبو الليف توجه رسالة لفناني المهرجانات قائلا: "بكل صدق وحب وأخوه أنت عايز تبقي فنان محترم ثقف نفسك الأول".