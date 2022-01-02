شاهد .. فقدت بوصلة الأدب ..الغندورة نادين نجيم بظهور نووي صارخ ..وبفستان قصير تظهر حجم صدرها ..والجمهور يفقد عقله تماماً؟

انت الان تتابع خبر فقدت بوصلة الأدب ..الغندورة نادين نجيم بظهور نووي صارخ ..وبفستان قصير تظهر حجم صدرها ..والجمهور يفقد عقله تماماً؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي )

عبر حسابها في انستغرام، خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أنظار محبيها في آخر صور نشرتها مع مصمم الأزياء المعروف زهير مراد،

حيث ظهرت بإطلالةٍ جريئة، مرتدية فستاناً باللون الأسود مكشوف الصدر والفخذين، وكشف مفاتنها بطريقة مثيرة.



وفي صورةٍ أخرى، ظهرت نادين نجيم بنفس الإطلالة مع صديقتها نتالي نصرالله ملكة جمال لبنان المغترب السابقة، وهي حامل.



وانهالت التعليقات على صور نادين نجيم بعد ظهورها الجريئ، وتغزل البعض بجمالها وإثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب تعمد نادين بالكشف عن مفاتنها،

وخاصة انها ظهرت محتضنة زهير مراد، معتبرين ان اطلالتها مبالغ فيها، حيث عرف عن أغلب اطلالات نادين بالإحتشام.

هذا وتصدرت نادين نجيم مواقع التواصل وبحث جوجل مؤخرًا بعد عرض مسلسل "صالون زهرة" برفقة معتصم النهار،

والذي عرض في 15 حلقة كاملة على إحدى المنصات الرقمية، ونال شهرة واسعة وحصد محبة الجمهور واعجابهم.

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