شاهد .. وصية معالي زيد الأخيرة لشقيقتها وهي على فراش الموت .. تقشعر لها الابدان وابكت الملايين !

انت الان تتابع خبر وصية معالي زيد الأخيرة لشقيقتها وهي على فراش الموت .. تقشعر لها الابدان وابكت الملايين ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وكانت تعتمد معالي زايد في حياتها بعدما ابتعدت عن الوسط الفني، على «المزرعة»، التي كانت مصدر رزقها حسبما أكدت هالة صدقي .

التي تسكن إلى جوارها، حيث كانت تقوم الفنانة الراحلة بتربية الماشية، ولكنها في الفترة الأخيرة شعرت برغبة في بيع المزرعة.

وصية معالي زايد وبعد وفاتها نفذت شقيقة معالي زايد وصيتها عام 2016، وافتتحت معرضا يضم جميع لوحات الفنانة الراحلة بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية،.

وظهر في المعرض جميع الصور والرسومات ومجموعهم نحو 22 لوحة وضعتها معالي زايد قبل وفاتها بمتحف محمود مختار.