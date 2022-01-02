شاهد .. ماوجدوه اعاد الحزن لقلب دنيا وايمي سمير غانم.. بعد وفاة والدتهم دلال عبد العزيز دخلوا إلى غرفة نومها.. وعندما فتحوا الدولاب كانت الصاعقه؟

انت الان تتابع خبر ماوجدوه اعاد الحزن لقلب دنيا وايمي سمير غانم.. بعد وفاة والدتهم دلال عبد العزيز دخلوا إلى غرفة نومها.. وعندما فتحوا الدولاب كانت الصاعقه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/02 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي )

غيب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بعد وفاة زوجها سمير غانم بثلاثة أشهر، بعد قصة حب بدأت صدفة واستمرت 37 عاما وانتهت برحيل الاثنين، بفارق شهور تفصل بين موتيهما.



وتعد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من الفنانات السباقات بالخير مع الجميع، حيث أنها دائمًا تكون في الصفوف الأولى بأي جنازة أو عزاء لنجوم الوسط الفني، وكانت ترافها النجمة الراحلة رجاء الجداوي وصديقتهن الثالثة ميرفت أمين.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة دلال عبد العزيز أنها كانت تحتفظ بأكفان كثيرة داخل دولابها وذلك كي تكون جاهزة في حال وفاة أي فنان وفقا لموقع أهل مصر.



وكان عدد من المقربين من الفنانة دلال عبد العزيز يلقبونها بالحانوتي وذلك لأنها كانت تغسل السيدات برفقة اقاربهن وتكون في التُرب أول شخص.

وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد، ودام قرابة 100 يوم.



وغيب الموت دلال عبد العزيز دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، قبل ما يقرب 3 أشهر، وذلك بعدما أخفى كل المقربين منها خبر رحيله خوفا من تعرضها لانتكاسة صحية حزنا على فراقه.