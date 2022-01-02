شاهد .. كما ولدتها امها .. المثيرة ديمي روز تظهر دون أن ترتدي ملابسها في مكان عام وتكشف عن جسدها ومفاتنها للكل !

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها .. المثيرة ديمي روز تظهر دون أن ترتدي ملابسها في مكان عام وتكشف عن جسدها ومفاتنها للكل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة وعلقت روز قائلة :مباركات.

وظهرت روز، وهي تقف في منطقة غير معروفة، إلا أنها في مكان عام، وهي ترتدي "سترينغ" أسود اللون، ولم ترتدي حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية "حلمات" صدرها، بلاصقات على شكل قلب.

متابعو روز إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة، إلا أنها عبروا عن عن إستيائهم خاصة أنها تتواجد مكان عام.

الجدير بالذكر،أن روز كانت قد ظهرت مؤخراً وهي عارية تماماً، ومستلقية على السرير