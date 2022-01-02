شاهد .. هل تتذكرون الطفل المشاغب (أركيلة) بطل مسلسل يوميات جميل وهناء؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح اليوم

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الطفل المشاغب (أركيلة) بطل مسلسل يوميات جميل وهناء؟ .. لن تصدقوا كيف أصبح اليوم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حققت صورة للطفل الشهير باسم "اركيلة" (فادي الحايك) بطل المسلسل الكوميدي "جميل وهناء" تداول واسع في مواقع التواصل.

وقد كان لأبطال المسلسل دور بارز في نجاحه ومن أبرزهم طفل أيمن زيدان، والذي كان حضوره طاغياً وقوياً في مسلسل "جميل وهناء" السوري.

وكانت ردات عله وحركاته تميت المشاهدين من الضحك، وتنبأ له كثيرون بمستقبل كبير في مجال التمثيل.

ويظهر الحايك خلال حفل زفافه الذي أقيم العام 2016م، وسط حضور من نجوم الدراما السورية.

"اركيلة" اشتهر بخفة دمه الى جانب شقيقه بشار الحايك حيث لعبا دور ابناء الممثلين أيمن زيدان والفنانة المعتزلة نورمان أسعد.

في المسلسل السوري "يوميات هناء وجميل" الذي عرض عام 1997 ولاقى حينها نجاحا جماهيريا واسعا في الوطن العربي.

وشارك فيه عددا من نجوم الدراما السورية بينهم : الممثلة القديرة سامية الجزائري، والممثلة الفلسطينية شكران مرتجي والممثل أيمن رضا