شاهد .. تخلى عن أمها وهي طفلة .. صورة صادمة لوالد (ليلى علوي) والمفاجأة في جنسيه ومن يكون؟!

انت الان تتابع خبر تخلى عن أمها وهي طفلة .. صورة صادمة لوالد (ليلى علوي) والمفاجأة في جنسيه ومن يكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بحسب رأي كثير من النقاد فإن الفنانة القديرة الفنانة ليلى علوي واحدة من أهم فنانات مصر،و هي ابنة لاب مصري اسمه بالكامل أحمد علوي علي علوي، وهو من مواليد الحلمية الجديدة وكان يعمل في شركة مصر للسياحة، كانت جارته سيلا اليونانية تسكن في حي عابدين فرآها ونشأت بينهما قصة حب.

تزوجت المذيعة الحسناء “ستيلا” اليونانية التي كانت تعمل بالبرنامج الأوربي القسم اليوناني من أحمد علوي وأنجبا ليلى وأختها لمياء اللتان ولدتا في شارع شمبليون بوسط المدينة في بيت الزوجية.

انفصل أحمد علوي والإعلامية ستيلا عندما كانت الفنانة ليلى في التاسعة من عمرها وتغيرت حياتها، ولكن تحملت ستيلا عبء المسئولية واستطاعت تربية ابنتيها بمفردها لكن العلاقة بين الأب والأم استمرت.

صورة من ألبوم ليلى علوي ظهر والدها بجوار والدتها لأول مرة في حفل حضره الكثيرين من أصدقاء ليلى من داخل الوسط الفني وخارجه.

ليلى علوي من مواليد 4 يناير عام 1962 بدأت حياتها الفنية مبكرًا جدًا، حيث عملت وهي لا تزال صغيرة مع أبلة فضيلة في الإذاعة وبرنامج ماما سميحة في التلفزيون، كما شاركت في العديد من برامج الأطفال.

درست في المدارس الفرنسية وتخرجت في كلية التجارة عام 1991، اكتشفها نور الشريف وقدمها للمسرح، ثم عملت في مسلسل دموع فوق الحقيقة كأول تعاون لها مع التلفزيون كممثلة محترفة.

من المسرحيات التى قامت ببطولتهاالبرنسيسة، الجميلة والوحشين، بكالوريوس فى حكم الشعوب، 8 ستات، سحلب)، ومن المسلسلات التلفزيونية العائلة، التوأم، الأنسة، طيور الصيف، أخو البنات، تعالى نحلم ببكرة، ألف ليلة وليلة.

حصلت على العديد من الجوائز السينمائية وعملت منتجة لفيلم يا مهلبية يا، كما تم تكريمها فى مهرجانات عديدة منها مهرجان المحبة عام 2002.