شاهد .. النجمة التي هددت عرش (فاتن حمامة) فطردتها سيدة الشاشة من مصر وماتت وحيدة في دار المسنين .. لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر النجمة التي هددت عرش (فاتن حمامة) فطردتها سيدة الشاشة من مصر وماتت وحيدة في دار المسنين .. لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - واحدة من أبرز النجمات تتمع بقدر كبير من الأنوثة والرقة، وقفت أمام كبار نجوم الفن في مصر وسوريا ولبنان هددت عرش نجمات السينما المصرية بعد نجاحها في أولى أفلامها أمام النجم عمر الشريف.

إنها الفنانة السورية هالة شوكت التي طردتها الفنانة فاتن حمامة من مصر، وتركت عائلتها وعاشت أيامها الأخيرة في دار السعادة للمسنين.فاطمة توركان هو اسمها الحقيقي ولدت في مدينة درعا في سوريا يوم 18 مارس عام 1930 من أصل تركماني وكانت تجيد اللغة التركية بطلاقة، انتسبت إلى نقابة الفنانين في سوريا، بدأت أولى خطواتها الفنية في دمشق، ثم انتقلت إلى عالم النجومية والشهرة في مصر.

اكتشفها المخرج المصري عاطف سالم وأطلق عليها اسم "هالة شوكت" وقدمها في أولى تجاربها التمثيلية في مصر من خلال فيلم "موعد مع المجهول" بطولة عمر الشريف وسامية جمال وعمر الحريري وفاخر فاخر وكمال حسين ويوسف فخر الدين وثريا فخري، قصة وسيناريو وحوار يوسف عيسى.

تعاونت مع كبار نجوم السينما المصرية والعربية من خلال بطولة عدد من الأفلام ومنها، "وطني وحبي" مع حسين صدقي، و"المليونيرة" مع صباح، و"غزلان" مع سميرة توفيق، و"الزائرة" مع محمود ياسين ونادية لطفي و"الليالي الملتهبة" بطولة روجينا حداد، و"لقاء في تدمر" مع دريد لحام، و"جسر الأشرار" مع فريد شوقي، و"مأساة فتاة شرقية" مع أديب قدورة.

شاركت في عدد كبير من المسلسلات وأبرزها، الخيوط الخفية، حمام الهنا، زقاق المايلة، الوادي الكبير، نمر العدوان، العريس، حياتنا، بصمات على جدار الزمن، طبول الحرية، الأجنحة، مرايا 84، علاء الدين أبو الشامات، جروح، الهجرة إلى الوطن، حارة نسيها الزمن، اليتيم، الحريق، المكافأة، عسل الشوك، درب التبان، أيام الشامية، دائرة الانتقام، ياسين تورز، تل اللوز، يوميات جميل وهناء، المرحون، الفراري، العبابيد، هذا قراري، أزواج.

قدمت أخر أعمالها الفنية بعد تجسيد دور "أم مطيع" في المسلسل السوري "كسر الخواطر" مع المخرج نذير عواد، قصة وسيناريو وحوار محمد أوسو، وبطولة سليم شريقي وطلال مارديني وسلمى المصرى وعبد المنعم عمايري وسوسن أرشيد وصفاء سلطان.

أثارت "هالة شوكت" ضجة كبيرة بعد تألقها في تجسيد شخصية "نادية" الفتاة الرومانسية الرقيقة في فيلم "موعد مع المجهول" أمام عمر الشريف، حيث تهاتف عليها المنتجون لدرجة تعاقدت على بطولة 12 عمل سينمائي وهو ما أثار غضب سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة والتي قامت على الفور بمكالمة هاتفية للمنتج الكبير هنري بركات وقالت له: "هالة شوكت خطر على السينما المصرية".

فوجئت هالة بسحب جميع العقود التي تعاقدت عليها في بطولة أفلامها الجديدة وطردها خارج مصر بعد انتهاء فترة إقامتها لذلك قررت السفر إلى سوريا وحاولت أكثر من مرة بعد ذلك الرجوع إلى القاهرة مرة أخرى ولكن تم منعها من دخول مصر.

قررت الفنانة الراحلة في أيام حياتها الأخيرة برغبتها ترك منزلها في حي المزرعة بسوريا لتقيم في دار السعادة للمسنين وظلت فيه إلى أن وافتها المنية يوم 20 إبريل عام 2007 عن عمر يناهز الـ 77 عاماً.

وقالت شوكت عن سبب تركها منزلها وإقامتها في دار المسنين: "الحال تبدل والعمر لا يرحم وهذه الدار مأجورة الدفع وأسعارها ليست رخيصة لذا هي مكان مثالي لتكون داراً للمسنين لا يستطيعون خدمة أنفسهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن في الدار خدمة صحية على مدار الأربع والعشرين ساعة، والحمد الله لا أشعر بالعزلة أبداً صار لدي صداقات كثيرة فدائماً هناك أشخاص أزورهم ويزوروني.. وأنا أعيش أخر أيامي سلطانة زماني".