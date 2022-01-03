شاهد .. (يا رب خد صحتي واديني فلوس) .. قصة الموت البشعة للفنان أنور وجدي وتفاصيل ما وجده ورثته في شقته صدم الجميع!

انت الان تتابع خبر (يا رب خد صحتي واديني فلوس) .. قصة الموت البشعة للفنان أنور وجدي وتفاصيل ما وجده ورثته في شقته صدم الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كان الفنان الراحل أنور وجدي مُلعاً بالفن والسينما، تمثيلًا وإخراجيًا وإنتاجيًا، وذلك لأنه كان يتمتع بذكاء ومواهب عالية، جعلته يتخلص من الفقر ويصبح واحداً من أهم صناع السينما في زمن الفن الجميل.

ومع مطلع الخمسينات توهج نجمه وأصبح اسمه على مائدة المنتجين بشكل كبير، وشكر الله على استجابته وعلى وفرة المال الذي أصبح زيادة عن حاجته.ولكن غفل الراحل أنور وجدي أن الدعوة كانت أن يتم حرمانه من شيء مقابل شيء، تمكن المرض منه وعجز الأطباء عن تشخيص حالته بشكل صحيح فعرضوا عليه السفر إلى الخارج، وهذا بالفعل ما حدث ولكن دون جدوى، كأنه ابتلاء رباني ليس له تشخيص ولكن له سبب.

تزوج “أنور” 3 مرات وكانت المرة الثانية هي النجمة الكبيرة ليلى مراد وجمعهم العديد من الأفلام خلال الـ7 سنوات من زواجهم ثم انفصلا بعد ذلك بسبب عصبيته التي كانت فوق الوصف بسبب مرضه بحسب ما قالت ليلى مراد.

وفى عام 1957 ومع مرور الذكرى الثانية لوفاة أنور وجدي، نشرت مجلة الكواكب موضوعا أشارت فيه إلى أن الذكرى الثانية لوفاة أحد أكبر منتجي السينما وصناعها مرت دون أن يتذكره أحد سوى زوجته ليلى فوزى التي كانت على خلاف مع أسرته وباقي ورثته، فاكتفت بإحياء الذكرى مع بعض أقاربها ببعض آيات من القرآن ولم تذهب إلى قبره، خشية أن تصطدم بأقاربه.

وأشارت الكواكب إلى ما وجده الورثة ضمن مقتنيات أنور وجدي في شقته بعد وفاته، حيث عثروا على 20 قصة سينمائية اشتراها قبل وفاته، مخططا لتقديمها خلال الخمس سنوات القادمة، بواقع 4 أفلام سنويا، دون أن يكون فى توقعاته أن الموت سيخطفه قبل أن يحقق مخططاته.

كما سافر أنور وجدى خلال السنوات الأخيرة من حياته أكثر من مرة إلى إيطاليا، وجلس مع السينمائيين الإيطاليين، وتحدث معهم عن السينما المصرية، تمهيداً لإنتاج أفلام مشتركة، كما أنه كان يستعد لإنتاج فيلم ملون بطولة فريد الأطرش وليلى فوزى، وتحدث مع فريد عن المشروع ولكنه رحل قبل أن يكتمل.