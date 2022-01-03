شاهد .. بجراءة كبيرة .. مريام كلينك تتخطي الحدود وتظهر بوضعية مثيرة بدون سروال. | اتفرج

انت الان تتابع خبر بجراءة كبيرة .. مريام كلينك تتخطي الحدود وتظهر بوضعية مثيرة بدون سروال. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت العارضة اللبنانية مريام كلينك حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الاخيرة احتفالا بالعيد المجيد عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

في التفاصيل ، ظهرت العارضة مريام كلينك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة صادمة احتفالا بعيد " الكريسماس " من أخر جلسة تصوير قامت بها مرتدية فستان باللون الذهبي القصير مكشوف الأفخاذ والاكتاف بعدة وضعيات مثيرة وعلقت عليها قائلة " تم التحقق من عطلات مزاج الملكة الذهبية " وتفاعل الكثير من متابيعيها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمالها وإثارتها بالصور"

من جهة أخرى ، تصدرت مريام كلينك قبل عدة أشهر محركات البحث خاصة بعد إعلانها موقع الكتروني خاص بها يعرض إطلالتها المثيرة مقابل مبلغ من المال تعرض فيه "

الجدير بالذكر أن اللبنانية مريام كلينك بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 بعد إطلاقها كليب غنائي لها بعنوان " فوت الجول " والذي اكتسح منصات التواصل حينها وحصد اعداد مشاهدة عالية جدا وتضمن إطلالات جريئة جدا ومحتوى بذيئ جدا وصادم تفاعل العديد من جمهورها عليه حينها.