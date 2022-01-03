شاهد .. الجحيم قادم .. ليلى عبد اللطيف تنشر فيديو جديد فيه توقعات تزعزع وترعب الجميع .. وتتنبأ بما سيحدث في السعودية وعمان والكويت خلال شهرين

انت الان تتابع خبر الجحيم قادم .. ليلى عبد اللطيف تنشر فيديو جديد فيه توقعات تزعزع وترعب الجميع .. وتتنبأ بما سيحدث في السعودية وعمان والكويت خلال شهرين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتوالى مفاجأت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتنبـ.ـؤاتها المـ.ـثيرة للجدل بالتوازي مع صدق تنبؤاتها بانـ.ـفجـ.ار بيروت وتفشي فيروس كور و نا لتـ.ـطلّ علينا هذه من جـ.ـديد عبر مـ.ـنصات التواصل الاجتماعي،

لتخصّ مـ.ـتابعيها وقرائها في الـ.ـيمن قـ.ـرأت مسـ.ـتقبل طفل يمني أثار فضولها ودفعها إلى التنبـ.ـؤ بمسـ.ـتقبله وقراءاة ما تخفي له الايام من مفاجأت ومن هُنا نسـ.ـرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف الذي خصـ.ـت فيها اليمن.

وتحدثت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطـ.ـيف عن الطفـ.ـل اليمنـ.ـي عبدالله سبيعيان الناجي الوحيد من اسرته التي تنـ.ـحدر إلى قبيلة عبيدة في محافـ.ـظة مـ.ـأرب.

وتوقـ.ـعت ليلى عبداللطـ.ـيف ان يصـ.ـبح الطفل قائـ.دا في غضون اشهـ.ر رغم صـ.غر سنه، إلا انها لم تفصـ.ح عن اقـ.دامه على الانتـ.قام من خـ.ـصومـ.ه.

وفي قراءة اقرب ما تكـ.ـون إلى التـ.ـأمل في صـ.ـورته قالـ.ـت عنه: ” عيناه تخـ.ـفي سرا عـ.ـظيما “.

واضـ.ـافت ” النجوم ستقـ.ـف إلى جـ.ـانبه نهـ.اية 2020 ليبـ.لغ مبلغا عظـ.ـيما قبل نـ.ـهاية العام”

وتابعـ.ـت ” ورغم صـ.ـغر سنـ.ـه إلا أن دورة الفـ.ـلك تخـ.ـبئ له أنباء سارة”.

والتوقعات التي سوف تشهدها بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، ان المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية تَشهد بعض من المُناوشـ.ــ.ـات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه

النزاعات والخلفات اتفاق عُمـ.ـاني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن ، ومن المتوقع أن ينجـ.ـح هذا الإتفاق لتنعم اليمن بالسلام.

وكانـ.ـت ليلى عبد اللطيف قد توقعـ.ـت قبل بداية العام انتشـ.ـار فيـ.ـروس كـ.ـورونا الممـ.يت الذي اجتـ.ـ.اح العالم، وذلك خلال الحلقة الخاصة من “لهون وبس” ليلة رأس السنة على الـLBCI.

فقد قالت لهشام حداد ضمن توقعاتها للسنة الجديدة أن وباءً خطيراً وقاتلاً سينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب، وأكّدت أن الفيروس سيكون أخطر من الـH1N1.

كما سبق وتوقعت ليلى عبد اللطـ.يف في برالتفاصيل برنامج “تاريخ يشهـ.د” الذي عرض على الـLBCI، ظـ.هور مـ.رض خبيث في الصين يتسـ.بب بحـ.الات قلـ.ق كـ.بيرة بسبب انتشار هذا الوبـ.اء.