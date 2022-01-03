شاهد .. رولا يموت تشعل الانترنت وتظهر صدرها تماماً باقوى مشهد خادش في الكون.. وتقول: (شاهدوا الطبيعي)!.

انت الان تتابع خبر رولا يموت تشعل الانترنت وتظهر صدرها تماماً باقوى مشهد خادش في الكون.. وتقول: (شاهدوا الطبيعي)!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا تغيب ​رولا يموت​ (ولا نعرف ما اللقب الذي نضعه امام اسمها) عن اثارة الجدل ولفت الانظار بكل الطرق ولكن هذه المرة تخطت وقاحتها المعقول، فأطلّت في فيديو تشرح فيه بالتفاصيل انها لم تكبّر صدرها وانه طبيعي.

وتعرت امام الناس بايحاءات جنسية رخيصة لتشرح ان صدرها لم يخضع لعملية التكبير، وهي خائفة من "صيبة العين" أيضا.

نقول لرولا، لا تخافي من العين فلست الشخص المناسب ليحسده الناس، بل هم يشفقون عليك او الاحرى انهم يعرفون ان تلك الحركات الجنسية امام الناس لا تدل الا على نقص من داخلك وحب لفت الانظار فقط لا غير.

هنالك بعض نجمات البورنو اللواتي يظهرن بأفلام جنسية، لكن حتى ليس بهذه الطريقة الـ cheap بعرض الجسد.

كفى تشويها لصورة المرأة هذا ان كنت محسوبة عليهن.

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة رولا يموت تنشر صورا فاضحة .. كشفت عن مناطقها الحساسة وقالت شاهدو الطبيعي .. اتفرج الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

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