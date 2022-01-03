شاهد .. على خطى رهف القنون .. السعودية هند القحطاني تكشف عن مفاتنها للسعوديين بطريقة جريئة ومثيرة في اقوى المشاهد الصادمة

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون .. السعودية هند القحطاني تكشف عن مفاتنها للسعوديين بطريقة جريئة ومثيرة في اقوى المشاهد الصادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفاشنيستا السعودية هند القحطاني لموجة من الهجوم والانتقادات الواسعة بسبب مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، حيث صدمت متابعيها بإطلالة جريئة استعرضت فيها صدرها وفخذيها بطريقة جريئة ومثيرة.

حيث ظهرت هند القحطاني بمقطع الفيديو مع بناتها في احد المحلات وهي تقوم بالدعاية لصالح إحدى شركات ساعات اليد، وظهرت بفستان قصير، وصورت نفسها من زاوية تعمدت فيها ابراز صدرها للمتابعين بطريقة أثارت غضب البعض، وعلقت: “انا مو رشيقة أنا مربربة”.

وعبر المتابعون عن غضبهم واستيائهم من إطلالة هند القحطاني وطريقة ابراز مفاتنها لزيادة المشاهدات، وطالب السعوديون الغاء متابعتها على مواقع التواصل حتى تفقد جمهورها، لأنها أثرت على سمعتهم وعاداتهم.

وقبل هذا الفيديو المستفز حسب وصف المتابعين، نشرت القحطاني فيديو آخر استعرضت فيه أناقة بناتها من الخلف، وهن يسرن أمامها معبرة عن صدمتها بأنهن لم يعدن أطفال، لتتعرض القحطاني لانتقادات واسعة من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.