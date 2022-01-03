شاهد .. (ليه رفضتي تشتغلي مع أحمد زكي بفيلم معالي الوزير؟) .. فنانة شهيرة تكشفت المستور وتتحدثت عن أمور غير أخلاقية!. فمن تكون؟!

انت الان تتابع خبر (ليه رفضتي تشتغلي مع أحمد زكي بفيلم معالي الوزير؟) .. فنانة شهيرة تكشفت المستور وتتحدثت عن أمور غير أخلاقية!. فمن تكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أدلت الفنانة فادية عبد الغنى في لقاء سابق بتصريحات كشفت فيها عن الأسباب التي دفعتها لرفض العمل مع أحمد زكي.

فى فيلم "معالي الوزير"، والذي قدمته الفنانة لبلبة بسبب أحد المشاهد وكان مشهد "حلم"، موضحة أنها لم تجد في المشهد المرفوض أي شيء أخلاقي وحاولت قبل قرارها تغييره أو إلغاءه إلا أن صناع العمل رفضوا ذلك وتمسكوا بالمشهد.

ولدت الفنانة فادية عبد الغني في 26 ديسمبر 1961 في محافظة الإسماعيلية ولها وتخرجت فى المعهد العالي للسينما وبدأت التمثيل في عام 1978 وذلك عن طريق المسلسلات الدينية وذلك لحبها الشديد للغة العربية وكان والدها يعمل موجهًا للغة العربية .

وقدمت مسلسل على هامش السيرة مسلسل محمد رسول الله، وتزوجت من رجل الأعمال "فريد عبد الغني" وهي في المرحلة الثانوية ولديها أبناء منه وهم "سارة ومحمد".

تنبأت الفنانة فادية عبد الغنى للفنان محمد هنيدي بالنجومية، بعدما حضرت مسرحية "دكتور زعتر"، وكان دوره 3 دقائق فقط، وعند خروجها من المسرح قالت له: "هتبقى نجم كبير".

وتمنت فادية عبد الغنى العمل مع الزعيم عادل إمام ومحمود عبد العزيز.

رصيد فادية عبد الغنى فى السينما محدود، حيث قدّمت 3 أفلام فقط: "الحقونا، فارس ظهر الخيل، يا أنا يا خالتي".